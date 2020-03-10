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أخبار العالم

إصابة وزير الثقافة الفرنسي بفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إصابة وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، بفيروس كورونا، بعد إصابة عدد من أعضاء البرلمان بالفيروس. 

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فإن خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية "البرلمان" ، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم ربما التقطوا الفيروس
هناك.

وأعلنت فرنسا، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وسجلت فرنسا 6 حالات وفاة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 شخصا، فيما سجلت 186 حالة إصابة جديدة، ليبلغ عدد المصابين 1412 حالة.
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