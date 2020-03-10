أبو جبل: لاعبو الأهلي والزمالك أصدقاء.. ولا أحد يختلف على حب شيكابالا.. فيديو

أكد محمد أبو جبل حارس فريق الزمالك أن شيكابالا قائد الفارس الأبيض على علاقة طيبة بالجماهير المصرية ولا يختلف علي حبه أحد، مشيرا إلى أن الفهد الأسمر موهبة كبيرة في الكرة المصرية .





وأضاف أبوجبل في تصريحات تلفزيونية : أن شيكابالا يحترم المنافس ولكنه غيور علي النادي بشكل كبير وحدث موقف رأيته بعيني لشيكا حيث كان بعض المشجعين داخل نادي الزمالك يتحدثون بشكل غير لائق عن الأهلي وطلب منهم التوقف واحترامهم .





وأكمل : شيكابالا فكرة مختلف وجمهور النادي الاهلي بحترمه واقدره بشكل كبير وهم يدعمون فريقهم دائما ولا يوجد علاقة سيئة بيني وبينهم .





وأختتم محمد ابو جبل تصريحاته قائلا :لاعبو الأهلي والزمالك خارج الملعب اصدقاء وبعد مباراة السوبر الماضي تحدثت لعدد كبير منهم ولا داعي للاحتقان .