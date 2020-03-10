أخبار الفن.. خلع أنغام.. شفاء مذيعة من فيروس كورونا.. أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





شهدت أزمة الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم تطورا جديدا؛ حيث كشف برنامج ET بالعربي عن أن الانفصال حدث من خمسة أشهر وتم الكشف عنه فى الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت أنغام بحذف أحمد إبراهيم من على حساباتها عبر السوشيال ميديا.

