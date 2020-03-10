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فن

أخبار الفن.. خلع أنغام.. شفاء مذيعة من فيروس كورونا.. أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:24 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

شهدت أزمة الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم تطورا جديدا؛ حيث كشف برنامج ET بالعربي عن أن الانفصال حدث من خمسة أشهر وتم الكشف عنه فى الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت أنغام بحذف أحمد إبراهيم من على حساباتها عبر السوشيال ميديا. 

استعان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، بمقولة للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، للرد بها على أزمة رأيه في أغاني الفنان عمرو دياب، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، مقولة للكاتب، فيها: "الصدق والصراحة ، قد لا تكسبك الكثير من الناس ، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم". 

نشرت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية  لجين عضاضة، مقطع فيديو قصير عبر تطبيق إنستجرام، ظهرت فيه تطمئن متابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وأعلنت شفاءها من فيروس كورونا . 

نشرت الفنانة يسرا، عدة صور عبر تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، أظهرت الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، عبر برنامج "غدًا أجمل" على فضائية mbc 1. 

نشر الفنان آسر ياسين، صورة له عبر ستوري حسابه الشخصي عبر تطبيق انستجرام، ظهر فيها مع زوجته كنزي عبد الله، التي ظهرت عليها علامات الحمل بشكل واضح، وارتديا نفس التيشيرت حيث رسم عليه 3 أبناء، وهما يحتفلان مع الأسرة بالاستعداد لاستقبال المولود الثالث لهما. 

يظهر الفنان أحمد السقا، في الموسم الرمضاني المُقبل، على كرسي المذيع، بعدما قرر خوض تجربة تقديم البرامج، في برنامج يتكتم على تفاصيله، وضيوفه.


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