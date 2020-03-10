توتنهام يبحث عن التأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب لايبزيج

يبحث فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني، عن تذكرة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على نظيره لايبزيج الألماني، في تمام العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ريد بول آرينا"، بإياب دور الـ16 من البطولة.





وكان توتنهام قد تلقى هزيمة في لقاء الذهاب على أرضه بهدف دون رد، وتحتاج كتيبة جوزيه مورينيو، للفوز بثنائية لمواصلة المشوار في البطولة القارية.





ويتطلع توتنهام في المباراة، لمصالحة جماهيره، بعد أن فشل في تحقيق الفوز بـ آخر 5 مباريات خاضها، حيث خسر 4 مواجهات متتالية وتعادل في الخامسة، بثلاث بطولات مختلفة، وذلك أمام لايبزيج في ذهاب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتلقى هزيمتين أمام تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ثم في ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على يد نورويتش سيتي، وتعادل مع بيرنلي 1-1 في الجولة الماضية بالبريميرليج.



