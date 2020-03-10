البلطي بـ 26 جنيها .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10-3-2020 بأنواعها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة.





وسجّل كيلو سمك البلطي سعرا يتراوح بين 22 إلى 26 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيهًا، وكيلو سمك البلطي الأسواني بـ 35 جنيهًا.





وسجل كيلو سمك المرجان نمرة 1 سعرا يتراوح من 29 إلى 35 جنيهًا، وكيلو البرانيس الإسكندراني من 50 إلى 60 جنيهًا وسمك الدنيس بـ 90 جنيهًا.





وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة الخليجي 22 إلى 28 جنيهًا، سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا.









وبلغ سعر كيلو سمك قشر البياض نحو 60 جنيهًا وسمك البياض البلدي 60 جنيها وسمك الثعابين 180 جنيهًا، وسمك القراميط 20 جنيهًا وسمك البوري "1" 50 جنيهًا وسمك البوري "2" 38 جنيهًا.





وتراوحت الكابوريا من 30 إلى 150 جنيهًا للكيلو.



