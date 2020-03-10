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أخبار العالم

الإمارات تسجل 15 حالة إصابة جديدة بـ كورونا.. والصحة تكشف جنسياتهم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:44 م
الإمارات تسجل 15
الإمارات تسجل 15 حالة إصابة جديدة بـ كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، الثلاثاء، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل المعروف بـ "كوفيد-19" مشيرة إلى أن جميع الحالات كانت بالحجر الصحي في الدولة.

وأ,ضحت الوزارة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تشمل جنسيات مختلفة، ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران. 

وأكدت الوزارة أن جميع الأشخاص بحالة مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة وبذلك، يرتفع عدد الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 74 حالة، تعافى منهم 12 حالة .

ووجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نصيحتها للمواطنين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

كما حثت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.
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