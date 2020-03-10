AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زراعة النواب: قانون حماية البحيرات والثروة السمكية أمن قومي مصري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون حماية البحيرات والثروة السمكية يعتبر أمن قومي مصري وينبغي على كل النواب نشر الوعي لدي الفلاحين والمزارعين بأهمية مشروع القانون.

وأشار الحصري إلى أن اللجنة تعد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة لجميع المزارعين بالمحافظات لنشر الوعي وتعريفهم بمشروع قانون البحيرات بعد موافقة اللجنة عليه.

ويضم مشروع قانون البحيرات  على 3 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي انتهت المادة من مناقشتها والموافقة عليها إلى 51 مادة وتأجيل مناقشة 3 مواد من مشروع القانون المكون من 69 مادة.

ووافقت اللجنة على، المادة 51 التي تنص على أن الرسوم السنوية سيتم دفعها مقدما، ووافقت على المادة 52 المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والإعفاء من الرسوم في حالات النقل بهدف الصيانة.

كما وافقت اللجنة على المادة 53 المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وأرجأت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع الغد الثلاثاء، والمتعلقتان بتحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد أن شهد الاجتماع جدلا واسعا حولهما.

وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.

كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.

وشهد الاجتماع خلافًا حول نص المادة 49 الخاص بتحديد قيمة الرسوم، حيث اقترح بعض النواب أن يتم النص على الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفًا من المغالاة في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، خاصة أن الحد الأقصى 10 آلاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب.

فيما طالب نواب آخرون بالإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.

وانتهى الخلاف إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء بتعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.

وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لاجتماع الغد، حتى يكون عليها توافق من الجميع.
Advertisements

ترشيحاتنا

توقفى عن تناول القهوة وشاهدى ماذا يحدث لك

أكاديمية الشرطة تعلن عن قبول دفعة استثنائية من الضباط المتخصصين

العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه في السعودية.. غموض وراء الحادثة

يوم ميلاد هاجر حمدي.. تعرف على قصتها المثيرة من الرقص والإغراء إلى لاعتزال وبناء مسجد

الإرهاق والغيابات والإصابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة سموحه بالدوري

وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية من 62 مصريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انهيار ممرضة إيرانية بعد وفاة 100 مريض كورونا أمامها في يوم واحد

علاقة جديدة.. بن أفليك يقضي إجازة مع هذه الممثلة.."صور"

خوفًا من كورونا.. كوافيرة تستخدم حيلة غريبة لقص شعر الزبائن.. شاهد