كيف استعدت المحليات لمواجهة فيروس كورونا؟

رفعت المحليات درجة الاستعدادات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومن بين تلك الإجراءات رفع البصمة للعاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية، ونشر الملصقات التوعوية بالأماكن العامة. الإجراءاتبالأماكن

واتخذت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلغاء التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام للوزارة، بسبب فيروس كورونا واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين، وذلك حتى إشعار آخر، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا . الإجراءات





تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كرونا:-





فيروس كورونا والتى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو التى تتضمن انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر. وتابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات بالمحافظات، بسببوالتى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو التى تتضمن انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.





متابعة غرفة عمليات الوزارة للاجراءات الوقائية لـ فيروس كورونا:-





فيروس كورونا، خاصة تطهير مباني المحافظات والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، وكذا تطهير المساجد العادية والصغيرة والكنائس والأديرة بالتنسيق بين المحافظات والمسئولين عند ذلك لمكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية المرتبطة بمجابهة فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. وتابع شعراوى مع المحافظات عبر غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها بشان، خاصة تطهير مباني المحافظات والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، وكذا تطهير المساجد العادية والصغيرة والكنائس والأديرة بالتنسيق بين المحافظات والمسئولين عند ذلك لمكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية المرتبطة بمجابهة، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.





إجراءات المحافظات لمجابهة فيروس كورونا:-





فيروس كورونا وتضمنت التوجيهات ضرورة اتخاذ الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية. أصدر الوزير، عددا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهةوتضمنت التوجيهات ضرورة اتخاذ الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.





فيروس كورونا. وطالب ضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها علي الجهات التابعة و المدراس والجامعات بشأن





فيروس كورونا. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظات والتواصل علي مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة لـ





تقارير المحافظات بشان فيروس كورونا:-





فيروس كورونا اولًا بأول ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التى تم تحديدها فى كل محافظة فى حال الضرورة. ويتابع اللواء محمود التقارير الواردة من غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة الصحة وإدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعياتاولًا بأول ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التى تم تحديدها فى كل محافظة فى حال الضرورة.





إجراءات المساجد لمواجهة فيروس كورونا:-





فيروس كورونا ، فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة. وفيما يخص بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها المساجد الأهلية بالمحافظات لمواجهة، فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاة.





إجراءات الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا:-





فيروس كورونا ، طالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها وكذا المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد علي النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية. وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة وإجراءاتها لمواجهة ، طالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميا لها وكذا المرور المستمر علي المدارس والمستشفيات للتأكيد علي النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.





رفع درجة الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات:-





كما طالب شعراوي المحافظين برفع درجة الاستعداد لمتابعة الإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا مع ومديري المديريات المختلفة بالمحافظات للوقوف علي التطورات وعقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لمتابعة تطورات الموقف.





لافتات توعية من فيروس كورونا بوزارة التنمية المحلية والمحافظات:-





بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على العاملين اتباعها تجنبًا للإصابة به والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية. وقامت الوزارة بنشر لافتات توعوية وملصقات إرشادية داخل أروقة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها للتعريفوطرق الوقاية منه وأهم الإجراءات الاحترازية التي يجب على العاملين اتباعها تجنبًا للإصابة به والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.





خريطة لأماكن التجمعات لمواجهة فيروس كورونا:-





وطالب الوزير المحافظات بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار فيروس كورونا ومقاومته فى حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وكذا تفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة.





دور الرائدات الريفيات في مواجهة فيروس كورونا:-





وجه شعراوى المحافظات بتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة فيروس كورونا ، ووضع خطة لمرور المحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة وكذا المستشفيات، واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس، وكذا التنسيق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.





التعامل مع وسائل الإعلام بشأن فيروس كورونا:-



