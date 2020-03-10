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محافظات

غرامات فورية وضبط المخالفين.. إجراءات صارمة لمنع إلقاء المخلفات بالشارع

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد امين
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عاما لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة مرور المنوفية باتخاذ اللازم نحو ضبط أية مركبة تقوم بإلقاء مخلفات البناء ونواتج الهدم بالطرق العامة والجسور وفي غير الأماكن المخصصة لها.

كما وجه المحافظ بإلزام المخالف بسداد غرامة خمسة عشر ألف جنيه قيمة تكاليف إصلاح ما تم إتلافه من طبقات الرصف ونقل المخلفات ونواتج الهدم واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك. 

وأشار إلى أنه سيتم صرف مكافأة مالية 500 جنيه عن كل حالة ضبط تقوم بإلقاء المخلفات التي توثر بالسلب على الطريق وأمن وسلامة المواطنين.

وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة وإظهارها بالشكل اللائق بها وبمكانتها التاريخية والقيمة الجمالية لها، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وسيتم التعامل بكل حزم مع المخالفين

وتهيب محافظة المنوفية السادة المواطنين بالإبلاغ عن أية سيارة تقوم بإلقاء مخلفات نواتج الهدم على الطرق الرئيسية ومداخل القرى على أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة التالية  (2222035- 2224899- 2239804)، أو على  غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية  شبين الكوم ( 2174932 )، بركة السبع ( 2994742 )، الشهداء ( 2750069 )، الباجور ( 3884665 )، منوف ( 3661782 )، أشمون ( 3442184 )، قويسنا ( 2573122 )، تــلا ( 3791014 )، السادات ( 2600323 (، سرس الليان (3351063).
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