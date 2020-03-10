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أخبار العالم

قفزة غير متوقعة لوفيات كورونا في فرنسا في أقل من 24 ساعة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:01 م
وفيات كورونا في فرنسا
وفيات كورونا في فرنسا
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على صالح
أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قفزة غير متوقعة في اعداد الوفيات بفيروس كورونا في الدولة ارتفع إلى 30 من 25 في اليوم السابق.


حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من أن بلاده تعيش "مجرد بداية" لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 25 شخصًا في البلاد وأصاب أكثر من 1400 شخص.

وقال ماكرون بعد زيارة إلى خدمة الإسعاف في العاصمة باريس، اليوم الثلاثاء: «نحن فقط في بداية هذا الوباء»، مطالبا الفرنسيين بعدم الانزعاج ومطمئنا بأن السلطات "منظمة" في مواجهة الأزمة.

وسار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، يدًا بيد، مع فريق الشانزليزيه في باريس لإرسال رسالة تطمين للاقتصاد الفرنسي وسط تفشي فيروس كورونا.

وفرضت فرنسا، مثلها مثل العديد من الدول الأخرى، قيودًا من أجل إبطاء انتشار الفيروس التاجي COVID-19، والذي أصاب أسواق العالم بالكساد نتيجة تباطؤ حركات البيع والشراء.

وذهب الزوجان الرئاسيان لرؤية متاجر التجزئة في شارع الشانزلزيه، والتي تشتهر بمتاجرها الفاخرة، ولكن حافظا على مسافة أمنية متر واحد عن أقرب الأشخاص منهم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".
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