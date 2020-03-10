بعد الإسكواش.. اتحاد مصري جديد يعلن إيقاف النشاط الرياضي

أصدر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، ‏أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية بيانًا بشأن إرجاء النشاط المحلى ‏للاتحاد المصرى للخماسى الحديث لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات ‏الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".‏





أشار العريان فى بيانه أنه تم إصدار أمس البيان بناء على قرار رئيس مجلس ‏الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى ‏تجمعات كبيرة للمواطنين، وأيضًا بيان وزير الشباب والرياضة بشأن الأمر ‏ذاته بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح ‏المنظومة الرياضية المصرية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات ‏الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.‏





وأكد فى بيانه أن بعض الاتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات ‏والأنشطة المحلية منها الخماسى الحديث لحين إصدار إشعار آخر حفاظًا منا ‏على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين، وأنه لم يصدر أى بيانا أو تصريح ‏خاص بتجميد النشاط بأى ألعاب أخرى مثل كرة القدم، كرة الطائرة، كرة ‏السلة، وذلك لأن هذه الألعاب تتم بدون جمهور أو التحدث عن وقف ألعاب ‏بعينها.‏



وكان اتحاد الإسكواش أعلن صباح اليوم إيقاف النشاط المحلى الخاص به.