بعد الإسكواش.. اتحاد مصري جديد يعلن إيقاف النشاط الرياضي

أصدر المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية بيانًا بشأن إرجاء النشاط المحلى للاتحاد المصرى للخماسى الحديث لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
أشار العريان فى بيانه أنه تم إصدار أمس البيان بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة للمواطنين، وأيضًا بيان وزير الشباب والرياضة بشأن الأمر ذاته بإرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.
وأكد فى بيانه أن بعض الاتحادات الرياضية أجلت جميع البطولات والأنشطة المحلية منها الخماسى الحديث لحين إصدار إشعار آخر حفاظًا منا على سلامة وصحة أبنائنا اللاعبين، وأنه لم يصدر أى بيانا أو تصريح خاص بتجميد النشاط بأى ألعاب أخرى مثل كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، وذلك لأن هذه الألعاب تتم بدون جمهور أو التحدث عن وقف ألعاب بعينها.
وكان اتحاد الإسكواش أعلن صباح اليوم إيقاف النشاط المحلى الخاص به.