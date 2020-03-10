AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية: لا نية لإيقاف النشاط الرياضي في مصر

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:03 م
هشام حطب
هشام حطب
Advertisements
عمرو الحلوانى
أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الأمر حاليا. 

وقال المهندس هشام حطب، اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ خلال الفترة الحالية بشأن مرض كورونا، ولا يوجد داعٍ لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الاحترازية لمواجهة مرض كورونا. 

وشدد المهندس هشام حطب نقدر جيدا أهمية النشاط الرياضي والحفاظ على لاعبينا واستعداداتهم والحفاظ عليهم من كافة المخاطر ونقدر المسئولية الملقاة على عاتقنا جيدا ولكننا لم نوقف النشاط الرياضي ولم ندرس ذلك نهائيا. 

وأشار المهندس هشام حطب هناك تواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية لأن اللجنة الأولمبية تحرص على الصالح العام للرياضة المصرية. 

وأوضح المهندس هشام حطب، نتابع كل الأنشطة الرياضية في كل الاتحادات الرياضية ونتواصل مع جميع المسئولين من أجل التدابير اللازمة والتي تحافظ على استمرار النشاط الرياضي المصري وأيضا الحفاظ على اللاعبين والمدربين وجميع عناصر الرياضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة: مصر محط أنظار العالم لاستضافة الأحداث الكبرى

أعلى كأس عالميا.. وزير الرياضة يهنئ محمد زيادة بذهبية الجائزة الكبرى للفروسية

محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

هشام حطب: الرياضة المصرية تعيش طفرة كبيرة على المستوى الإداري والرياضي

افتتاح المؤتمر العربي للرياضة بالتعاون بين اللجنة الأولمبية والمنظمة العربية

هشام حطب: لم نتلق مراسلات تفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020

ترشيحاتنا

تصرف جريء.. مغنية تخلع ملابسها أمام جمهورها على خشبة المسرح.. تفاصيل

شوبير يهاجم الجهاز الطبي في الأهلي

وزير الداخلية يقرر سحب الجنسية من 62 مصريا

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

نائب لـ عبدالعال: ياريس مش عارف اتكلم من فتحي.. ورئيس البرلمان: بتفضحه ليه؟

"الصحة" تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد