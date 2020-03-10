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رياضة

منتخب مصر يؤكد جاهزيته لمباراتي توجو وعدم انشغاله بفيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:21 م
منتخب مصر
منتخب مصر
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القسم الرياضى

أكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، استعداده لمواجهتي توجو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

 

وتقام مباراة منتخبي مصر وتوجو الأولى يوم 26 مارس باستاد القاهرة الدولى، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة بينهما يوم 29 مارس.

 

وتابع المصدر، أن يوم 23 مارس الجارى هو موعد تجمع المنتخب، وسيخوض 3 تدريبات قبل مباراة توجو .

 

وأضاف "لا نهتم بما يتم تداوله عن فيروس كورونا وتأجيل المباريات والأنشطة الرياضية، وجاهزون بشكل كامل للمباريات المقبلة".

 

يشار إلى أن منتخب جزر القمر يحتل قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

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