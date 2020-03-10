جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها





وتحرص الفنانة رانيا محمود ياسين ، على نشر صورها ومتابعة جماهيرها بجميع أخبارها وأعمالها، كما تفضل ارتداء الملابس المحتشمة التى تبرز عن جمالها.





وتفضل رانيا محمود ياسين ، ترك شعرها الذهبى منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومميزة تتناسب مع جميع إطلالتها الأنيقة.





كما تفضل أرتداء اللون الأسود الذى يبرز عن الأناقة، ويضيف لمسة ساحرة لإطلالتها.





وتختار بشكل مستمر الأكسسوارات البسيطة والهادئة لأكمال إطلالتها.