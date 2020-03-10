AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

القصة الكاملة لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ«البوكس» في زفتى ..صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:16 م
القصة الكامله لواقعة
القصة الكامله لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ"البوكس " بزفتي فح
Advertisements
أحمد على

قرر ناصر حسن وكيل وزارة  التربية والتعليم بالغربية اليوم فتح باب التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالصف الأول الثاني في العقد الثاني من عمره بسبب مشادات كلامية أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة الغريب ثانوية تابعة بإدارة زفتى التعليمي.


كما أوضح وكيل التربية والتعليم بالغربية فى تعليماته بتكليف الدكتور يسري عبد الغني مدير إدارة زفتى التعليمية بفتح باب التحقيق فى الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمواجهة الأزمة ومحاسبة المقصر فى الواقعة.


كما رصدت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية التربية والتعليم بطنطا تلقت شكوى رسمية من أقارب الطالب المعتدي عليه أفاد بتعرضه بلكمات بوجهه تسببت فى إحداث له ضرر نفسي وكسر أحد ضروسه بالفك الأمامي بالوجه.


وكانت المدرسة شهدت حادث تعدي مدرس على طالب يدعى "محمود خالد"  بالصف الأول الثانوي  بالضرب المبرح أمام أعين زملائه وهو ما أثار حفيظة العاملين بالمدرسة وزملائهم وأصابهم بحالة من الاستياء والغضب الشديدين على مستوى قطاعات المدرسة.


وأشار والد الطالب "خالد حجازي " أنه تقدم بشكوى رسمية إلى مدير إدارة زفتى التعليمية حملت رقم صادر ١٩١ لعام ٢٠٢٠، وبعدها توجه إلى مركز شرطة زفتى لتحرير محضر رقم ٤٤ إداري مركز شرطة زفتي، وفيه تم اتهام المدرس والإبلاغ عنه وتوجه لمستشفى زفتى العام لتحرير تقرير طبى عقب توقيع الكشف عليه.


عليه، لأن الطالب تعرض لكسر بالفك وتحطم ضرس وتحطم دعامة فى الوجه كان يرتديها لضبط الفكين.


وكشف "محمود خالد حجازي " الطالب الضحية، أن المدرس أثناء فعاليات شرح أحد الدروس على السبورة الذكية، ولم ينجح في تشغيلها حتى نهاية الحصة، والفصل به حوالى 30 طالبا وطالبة ضحكوا على الموقف كون المدرس يلف حول السبورة ويتحدث بعبارات مُضحكة، ولكنه فجأة نظر إلي وقال لي "اطلع برة انت مش متربي وقليل الأدب" .

كما أوضح أنه " تحركت للحوار معه والتأكيد له أن جميع زملائي ضحكوا وهرجوا فشرع بضربي بالبوكس ودفعني عنوة إلى خارج أبواب الفصل".


وباشر الطالب الضحية بقوله "طرقت باب الفصل لسؤاله  لماذا تضربنى وتطردنى ليس أنا الوحيد من ضحكت، وسأذهب لأشتكي لمدير المدرسة،  فرد المدرس ولماذا الذهاب للمدير سأعلمك الأدب بنفسى وأكمل ضربى بـ"البوكس" فى وجهي عدة مرات وأصابني بجروح بوجهي وسيل دموي فذهبت إلى مدير المدرسه للإعراب عن حالتي النفسية السيئة والآلام التى لحقت بي " .

القصة الكاملة لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ«البوكس» في زفتى ..صور
القصة الكاملة لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ«البوكس» في زفتى ..صور
القصة الكاملة لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ«البوكس» في زفتى ..صور
القصة الكاملة لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ«البوكس» في زفتى ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعدي مدير مدرسة ثانوية على طالب بالإسكندرية بسبب بوست فيسبوك

هرب من أعلى سور المدرسة.. مصرع طالب صدمته سيارة بأسيوط

شغب المدارس.. طالب يعتدي على زميله بخشبة تحتوي على مسامير حديدية فى زفتى..صور

مدرس ينهال باللكمات على وجه طالب في زفتى.. صور صادمة

ترشيحاتنا

هل يجوز عمل تاتو الحواجب بسبب تساقط الشعر .. أمين الإفتاء يجيب

تفاصيل صادمة حول اعتقال أمير قطر لابن عمه .. فيديو

بعد بيان الوزارة.. اتحاد الكرة يحسم مصير تأجيل الدوري الممتاز

أبناؤه احتفلوا به.. عجوز أردني عمره 103 سنوات يعقد خطوبته

تعرف على سر غضب صابر الرباعي من انتشار صورة للحرم المكي فارغا

"الصحة" تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا المستجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناؤه احتفلوا به.. عجوز أردني عمره 103 سنوات يعقد خطوبته

رغم الحجر الصحي .. مسنة صينية تمارس مهنة الحلاقة عبر نافذة منزلها.. شاهد

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور