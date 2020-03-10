القصة الكاملة لواقعة تعدي مدرس على طالب بـ«البوكس» في زفتى ..صور

قرر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم فتح باب التحقيق في واقعة تعدي مدرس على طالب بالصف الأول الثاني في العقد الثاني من عمره بسبب مشادات كلامية أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة الغريب ثانوية تابعة بإدارة زفتى التعليمي.





كما أوضح وكيل التربية والتعليم بالغربية فى تعليماته بتكليف الدكتور يسري عبد الغني مدير إدارة زفتى التعليمية بفتح باب التحقيق فى الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لمواجهة الأزمة ومحاسبة المقصر فى الواقعة.





كما رصدت غرفة العمليات والطوارئ بمديرية التربية والتعليم بطنطا تلقت شكوى رسمية من أقارب الطالب المعتدي عليه أفاد بتعرضه بلكمات بوجهه تسببت فى إحداث له ضرر نفسي وكسر أحد ضروسه بالفك الأمامي بالوجه.





وكانت المدرسة شهدت حادث تعدي مدرس على طالب يدعى "محمود خالد" بالصف الأول الثانوي بالضرب المبرح أمام أعين زملائه وهو ما أثار حفيظة العاملين بالمدرسة وزملائهم وأصابهم بحالة من الاستياء والغضب الشديدين على مستوى قطاعات المدرسة.





وأشار والد الطالب "خالد حجازي " أنه تقدم بشكوى رسمية إلى مدير إدارة زفتى التعليمية حملت رقم صادر ١٩١ لعام ٢٠٢٠، وبعدها توجه إلى مركز شرطة زفتى لتحرير محضر رقم ٤٤ إداري مركز شرطة زفتي، وفيه تم اتهام المدرس والإبلاغ عنه وتوجه لمستشفى زفتى العام لتحرير تقرير طبى عقب توقيع الكشف عليه.





عليه، لأن الطالب تعرض لكسر بالفك وتحطم ضرس وتحطم دعامة فى الوجه كان يرتديها لضبط الفكين.





وكشف "محمود خالد حجازي " الطالب الضحية، أن المدرس أثناء فعاليات شرح أحد الدروس على السبورة الذكية، ولم ينجح في تشغيلها حتى نهاية الحصة، والفصل به حوالى 30 طالبا وطالبة ضحكوا على الموقف كون المدرس يلف حول السبورة ويتحدث بعبارات مُضحكة، ولكنه فجأة نظر إلي وقال لي "اطلع برة انت مش متربي وقليل الأدب" .

كما أوضح أنه " تحركت للحوار معه والتأكيد له أن جميع زملائي ضحكوا وهرجوا فشرع بضربي بالبوكس ودفعني عنوة إلى خارج أبواب الفصل".





وباشر الطالب الضحية بقوله "طرقت باب الفصل لسؤاله لماذا تضربنى وتطردنى ليس أنا الوحيد من ضحكت، وسأذهب لأشتكي لمدير المدرسة، فرد المدرس ولماذا الذهاب للمدير سأعلمك الأدب بنفسى وأكمل ضربى بـ"البوكس" فى وجهي عدة مرات وأصابني بجروح بوجهي وسيل دموي فذهبت إلى مدير المدرسه للإعراب عن حالتي النفسية السيئة والآلام التى لحقت بي " .