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أصل الحكاية

14 دولة .. التفاصيل الكاملة للدول الممنوعة من السفر إلى السعودية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:24 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
تواصل المملكة العربية السعودية إجراءاتها المتلاحقة بشأن إحكام السيطرة على فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره بأنحاء المملكة.
 

وخلال الساعات القليلة الماضية، اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا بإضافة 5 دول جديدة على  قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.


وجاء هذا القرار إلحاقًا لقرار الحكومة السعودية الذي صدر أول أمس بتعلّق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 9 دول عربية وأجنبية وهي (الإمارات العربية المتحدة ،الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، وإيطاليا ).


وتمت إضافة الدول الخمس الجديدة على هذه القائمة لتشمل: سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية.

ويأتي هذا القرار إلحاقًا "بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

وتم تعليق دخول القادمين من كل الدول المذكورة أعلاه، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه إلى السعودية.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية في هذا السياق .

وألزمت هيئة الطيران المدنى السعودي، شركات النقل الجوي جميع القادمين من المطارات بضرورة تقديم شهادة مخبرية PCR يجب أن تكون صادرة قبل 24 ساعة من صعود المسافر إلى الطائرة.




























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