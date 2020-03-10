أنا شاهد| تنافس وزيري الصحة والإعلام على الرد في تشكيك إحدى الصحفيين

تنافس وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، ووزير الإعلام، الدكتور أسامة هيكل على من يرد على سؤال خاص بإحدى الصحفيين كان يتعلق بمصداقية التقارير التي تنشر بخصوص اعداد المصابين بكورونا.





وقال الدكتور أسامة هيكل، معقبًا: "انا اللي هرد على السؤال ده".





وردت الوزيرة هالة زايد، لافتة: "لا إزاي ده ليه علاقة بالمنظمة، أنا هرد".





وأكدت أن كل التقارير التي تصدر هي بالتنسيق والاشراف الكامل من منظمة الصحة العالمية، وأن الدولة متابعة ومطبقة لكل اللوائح الصحية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والتي تصدر عن كل الدول نتائج وعدد الحالات المصابة بها بشكل شفاف وصادق.





وأشارت الى ان الدولة تعمل وفقًا لكل الإجراءات الوقائية العالمية، فكان هناك بعثة مرافقة لوزارة الصحة للكشف والمسح عن المركب المشتبه به في الأقصر، موضحا ان التنسيق مع منظمة الصحة العالمية يتم بشكل لحظي دون أي تشكيك.







