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منوعات

مش عارفة أنا إزاي بنتك.. ملكة جمال الكون بصحبة والدتها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:53 م
دارين حلمى ووالدتها
دارين حلمى ووالدتها
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محمد بدران
نشرت دارين حلمى ملكة جمال الكون؛ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دارين حلمى الخطيبة السابقة للمطرب تامر عاشور بصحبة والدتها وعلقت قائلة "ربنا ما يحرمني منك ❤️ أحلى ماما في الدنيا كلها ❤️مش عارفه أنا إزاي بنتك بصراحة وطالعة حلوة لمين".

كان المطرب تامر عاشور أعلن مؤخرًا انفصاله عن خطيبته ملكة جمال الكون، وكتب عاشور عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

قصة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون عام 2019، ليقرر الثنائي الارتباط والاحتفال بـ الخطوبة في حفل عائلي اقتصر علي الأهل فقط.

وتتميز دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.

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