7 قروش زيادة جديدة بأسعار الدولار في نهاية التعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، بمعدل 7 قروش وفقًا لما أعلنه البنك المركزي؛ مسجلا 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة بما كان عليه منذ يومين.





وسجل أدني سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، البركة" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنوك "الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، إتش إس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي" لنحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.



