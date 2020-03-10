AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

7 قروش زيادة جديدة بأسعار الدولار في نهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:52 م
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيى

ارتفع سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، بمعدل 7 قروش وفقًا لما أعلنه البنك المركزي؛ مسجلا 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، مقارنة بما كان عليه منذ يومين.


وسجل أدني سعر لـ الدولار ببنك الاستثمار العربي ليصل لـ 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار ببنوك " الأهلي، مصر" لنحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، البركة" نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.


ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنوك "الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، التعمير والإسكان، العربي الأفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، المصري لتنمية الصادرات، إتش إس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي" لنحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الدولار في ختام التعاملات

8 قروش.. نزيف جديد للدولار طوال أسبوع

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 15-2-2020

هبوط جديد للدولار.. انخفاض قرشين في نهاية تعاملات اليوم

استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك..اليوم

استقرار الدولار بالبنوك بنهاية تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. يسرا تتحدث عن إخفاء زواجها 23 عاما

الأرصاد : تقلبات جوية وأمطار لدرجة السيول تضرب مصر من الخميس وحتى السبت

استقالة مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية

"الصحة" تعلن شفاء 26 حالة من فيروس كورونا المستجد

إجراءات احترازية ووقف الفعاليات.. وزارة الشباب والرياضة تصدر بيانا لمواجهة كورونا

بـ تمارين فتح الحوض.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيلي geely في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

أبناؤه احتفلوا به.. عجوز أردني عمره 103 سنوات يعقد خطوبته

رغم الحجر الصحي .. مسنة صينية تمارس مهنة الحلاقة عبر نافذة منزلها.. شاهد