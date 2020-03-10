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أخبار البلد

نائب وزير السياحة تطوف المقاصد الأثرية بالأقصر .. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:54 م
غادة شلبي - نائب
غادة شلبي - نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة
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محمد الاسكندرانى
تفقدت اليوم الثلاثاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة عددا من المواقع الأثرية والسياحية في محافظة الأقصر حيث زارت معابد الكرنك والأقصر وعدد من الفنادق الثابتة والعائمة.

وخلال زيارتها التقت شلبي عددا من السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة منهم من دولة فرنسا وألمانيا وإسبانيا وأمريكا وإنجلترا والبرتغال حيث أشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان علي صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي، معربين عن أن هذه الإجراءات تجعلهم يشعرون أكثر بالاطمئنان.

كما أعربوا عن سعادتهم بالتجول داخل المواقع الاثرية المختلفة في الاقصر ويستمتعون بجوها الدافئ والمشمس.
نائب وزير السياحة تطوف المقاصد الأثرية بالأقصر .. صور
نائب وزير السياحة تطوف المقاصد الأثرية بالأقصر .. صور
نائب وزير السياحة تطوف المقاصد الأثرية بالأقصر .. صور
نائب وزير السياحة تطوف المقاصد الأثرية بالأقصر .. صور
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