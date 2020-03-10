محافظ كفر الشيخ يوجه بتطوير الميادين والحدائق العامة .. صور

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لجنة تطوير وتجميل ميادين وحدائق المحافظة، وإعداد دراسة شاملة للحركة المرورية بالميادين، لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، وفقًا لخطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق والمتنزهات وخلق متنفس لأهالي المحافظة.





ووجه محافظ كفر الشيخ، بتوحيد الجهود لتجميل مدينة كفر الشيخ، والذي يتضمن حديقة النصر، والموقف، والشارع الذي يقع أمام كلية الآداب، فضلًا عن تطوير النصب التذكارية بالمحافظة.





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات وفتحها للجمهور بالمجان، بالإضافة إلى تعديل المسار للجزء الدائري لكفر عسكر وأبو عمر ، واستكمال الطريق لربطه حتي كمين القرضا.





وكلف محافظ كفر الشيخ، تقسيم الموقع الخلفي للموقف واستغلاله بإعداد باكيات خلفية لنقل الباعة الجائلين، وجميع منافذ المواد الغذائية لتخفيف الضغط وخلق سيولة مرورية بالتنسيق مع أساتذة الجامعة والمتخصصين في تطوير شوارع وميادين المحافظة لتظهر بالشكل الحضاري الجمالي.





وتابع محافظ كفر الشيخ، مقترحات تطوير وتجميل بعض الميادين وبعض الحدائق العامة بالمحافظة لتنفيذها بميادين المحافظة بالاشتراك مع كلية التربية النوعية، من دراسة الحركة المحيطة بالميادين بما يحقق السيولة المرورية، .





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور، واللواء عادل كامل، مدير مجمع مواقف كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة التنسيق الحضاري، والمهندسة ولاء المزين، التنسيق الحضاري، وعدد من القيادات التنفيذية.





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