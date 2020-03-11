صناعة البرلمان: السيارات الكهربائية توفر 30 ألف جنيه لصاحب السيارة سنويا

أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أهمية استراتيجية الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك السيارات تصنع بتقنية بيئية عالية الجودة وتوفيرها على مصر استيراد الغاز والوقود ونمو الاقتصاد المصري.

وأوضح عضو لجنة الصناعة في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن صناعة تلك السيارات الكهربائية سيعود بفارق اقتصادي 30 ألف جنيه مصري سنويا لصاحب السيارة، مؤكدا أنه في خلال سنوات قليلة ستكون تلك السيارات هي التي تستحوذ على السوق المصرية وأنها أغلى من بديلها بحوالي 30% .

وكشف "البطيخي"عن عودة الشركة الهندسية وشركة النصر للسيارات للعمل مرة أخري عن طريق مسئوليتها لصناعة تلك السيارات مؤكدا أن اعتمادها على إحلال جزء كبير من التاكسي المتهالك بشروط ميسرة لأصحابها وسيارات الأجهزة الحكومية وأنها ستشمل أيضا أتوبيسات النقل العام تحت إشراف الإنتاج الحربي

وحذر النائب سمير البطيخي من مواجهة مشاكل البنية التحتية، موضحا أن عدد محطات التمويل بالوقود اقل من الكهرباء والغاز وأن تلك الصناعة تعتمد على الشحن بالكهرباء والغاز.

وطالب البطيخي أن تتضمن تلك الاستراتيجية صناعة بديل آمن للتوك توك بسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء وتتمكن الدولة من ترخيصها والقضاء على فوضى التوك توك