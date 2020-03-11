AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صناعة البرلمان: السيارات الكهربائية توفر 30 ألف جنيه لصاحب السيارة سنويا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي

أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة  بمجلس النواب أهمية استراتيجية الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك السيارات تصنع بتقنية بيئية عالية الجودة وتوفيرها على مصر استيراد الغاز والوقود ونمو الاقتصاد المصري.

 

وأوضح عضو لجنة الصناعة  في تصريح خاص لـ  "صدى البلد"، أن صناعة تلك السيارات الكهربائية سيعود بفارق اقتصادي 30 ألف جنيه مصري سنويا لصاحب السيارة، مؤكدا أنه في خلال سنوات قليلة ستكون تلك السيارات هي التي تستحوذ  على السوق المصرية وأنها أغلى من بديلها بحوالي 30% .

 

وكشف "البطيخي"عن عودة الشركة الهندسية وشركة النصر للسيارات للعمل مرة أخري عن طريق مسئوليتها لصناعة تلك السيارات مؤكدا أن اعتمادها على إحلال جزء كبير من التاكسي المتهالك بشروط ميسرة لأصحابها وسيارات الأجهزة الحكومية  وأنها ستشمل أيضا أتوبيسات النقل العام تحت إشراف الإنتاج الحربي

 

وحذر النائب سمير البطيخي من مواجهة مشاكل البنية التحتية، موضحا أن عدد محطات التمويل بالوقود اقل من الكهرباء والغاز وأن تلك الصناعة تعتمد على الشحن بالكهرباء والغاز.

 

وطالب البطيخي  أن تتضمن تلك الاستراتيجية صناعة بديل آمن للتوك توك بسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء وتتمكن الدولة من ترخيصها والقضاء على فوضى التوك توك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية

تعرف على سعر السيارة الكهربائية وموعد طرحها فى السوق

وزير قطاع الأعمال: نسعى لعودة شركة النصر بإنتاج السيارات الكهربائية.. نواب: مصر ستسهم فى تصنيعها بنسبة 40%.. واستهداف إنتاج 25 ألف سيارة في عام 2021

اقتصادية البرلمان تكشف عن بديل جديد للتوكتوك

تحركات برلمانية لسرعة توفير السيارة الكهربائية في كل أرجاء الجمهورية.. نواب: ستكون بديلاً مناسباً للتوك توك.. تساهم في تقليل استخدام البنزين والسولار وصديقة للبيئة

السيارات الكهربية نقلة نوعية للصناعة.. تحسين الدخل وتوفير العملة الصعبة أهم المزايا.. والبرلمان يطالب الحكومة بتسهيلات بنكية للمستثمرين

ترشيحاتنا

لكل اسم حكاية.. المراغة في سوهاج.. تاريخ حافل بالبطولات.. وتولى ابنها مشيخة الأزهر

لشبشب بيريحها.. عروس تفاجئ المعازيم بأغرب إطلالة في يوم زفافها.. صور

بعد الاعتذار للشاب الآسيوي.. أحمد السقا وابنه ياسين: هي دي أخلاق المصريين

هو اللي أبويا.. كواليس المناوشات بين محمود البزاوي وابنه على السوشيال ميديا.. فيديو

بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

عودة العمل تدريجيًا بـ ووهان الصينية مركز تفشي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور

شاهد.. سعر ومواصفات هوندا اوديسى 2021.. صور