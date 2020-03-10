ماسك طماطم وبطاطس لعلاج الهالات السوداء

يتميز ماسك الطما طم والبطاطس بخصائص التبييض الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة ونضرة، يحتوي على اللايكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد في تقليل الهالات السوداء، ويجدد الجلد التالف ويعزز تجديد الخلايا.





قدم موقع " boldsky" طريقة عمل ماسك الطماطم والبطاطس لعلاج الهالات السوداء.





مكونات الماسك:

ثمرة بطاطس

ثمرة طماطم





طريقة عمل الماسك :

اقطعي بطاطس واحدة وطماطم واحدة. ضعها في خلاط وامزجه في عجينة ناعمة.

تراجع اثنين من كرات القطن في لصق وتطبيقه على المنطقة المصابة. اتركيه لمدة 20 دقيقة. كرر هذه العملية كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.





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