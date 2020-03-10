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فن

أحلى سيفا فى الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:18 م
يسرا ونجلاء بدر
يسرا ونجلاء بدر
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محمد بدران
حرصت الفنانة نجلاء بدر على تهنئة النجمة يسرا بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" 

ونشرت نجلاء بدر صورة لها برفقة يسرا وعلقت قائلة: "احلى سيفا فى الدنيا كلها بحبك".

يذكر أن النجمة الكبيرة يسرا تحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها، وتعد واحدة من نجمات السينما والدراما المصرية اللاتي فرضن وجودهن وحضورهن على الساحة الفنية عبر أجيال مختلفة، وذلك بسبب تميزها في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة ما بين الجريئة والكوميدية والدرامية، واستطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في مختلف الدول العربية.

من ناحية أخرى تواصل يسرا تصوير مسلسل "دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهنى، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل.

وفي سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضي، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها "جيم أوفر" مع مى عز الدين وإخراج أحمد البدري.

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