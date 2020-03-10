محافظ الشرقية يعلن عن موعد حل مشكلات الصرف الصحي .. فيديو





وأضاف محافظ الشرقية خلال حواره هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن عام 2021 سيشهد حل مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة الشرقية بنسبة 65%، مشيرًا إلى أنه كان هناك مشروعات خاصة بالبنية التحتية متوقفة منذ 15 عاما وسيتم إحلالها وتجديها فى لافترة المقبلة.





وأوضح محافظ الشرقية أن " "كان يوجد 60 مشروع متوقف صرف صحي ومياه بمحافظة الشرقية، وتم حل مشكلات أكثر من 40 مشروع وهي نسبة كبيرة، أن عدد القرى المغطى بالصرف الصحي في الشرقية لم تكن تتخطى 13% أو 14%، وخلال يونيو المقبل ستصيح 42% نسبة الإنجاز، وأكد أن الشرقية بها 509 قرية.





وكشف محافظ الشرقية، إن المحافظة بها 72 ألف حالة تعد على أراضى الدولة و26 ألف حالة تقدمت لتقنين أوضاعهم، أن مخالفات البناء فى الشرقية تصل لنصف المخالفات التى تمت فى جميع محافظات مصر، أن هناك 18 ألف مواطن تقدموا للتصالح فى مخالفات المبانى.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن المخالفات التى تمت فى الشرقية تمت منذ عام 2011، وما بعدها، وكشف أن هناك إبراج تمت بشوارع ضيقة، سيارات الإسعاف والمطافئ لا تستطيع الدخول فى الشوارع بسبب ضيق الشوارع المباني المخالفة.





ولفت محافظ الشرقية إلى أن التعديات فى الفترة الأخيرة قلت جدًا وذلك بسبب الإجراءات التى تتم مع المعتدين.