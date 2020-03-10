نداء من السعودية لمواطنيها في باريس .. تعرف عليه





دعت سفارة المملكة لدى جمهورية فرنسا المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سرعة تسجيل بياناتهم وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية - خدمة تسجيل جواز السفر- أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] وذلك حرصًا على سلامتهم.





وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق اليوم إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.





يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.



