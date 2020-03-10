إيقاف جمال سلامي مدرب الرجاء قبل مباراة الزمالك

أكد التليفزيون المغربي اليوم الثلاثاء، إيقاف المدرب جمال سلامي ، المدير الفني لنادي الرجاء لـ أربع مباريات في بطولة الدوري المحلي.





كان قرار إيقاف "سلامي" أربع مباريات اثنتين منهما دون تنفيذ وتغريمه مبلغ 30 ألف درهم؛ بسبب التسجيل الصوتي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمن عبارات سب وتصرفات غير قانونية لبعض أجهزة كرة القدم في المغرب.





ويلاقي الرجاء نظيره نادي الزمالك في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة في مصر.





يذكر أن جمال سلامي هو المدرب المحلي الوحيد من بين أربعة مدربين للفرق الذي تمكن من التأهل للمربع الذهبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.