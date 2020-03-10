مستقلا سيارته.. مواطن يثبت فبركة شائعة إغلاق فندق شهير بالقاهرة بسبب كورونا.. فيديو

عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، مقطع فيديو لمواطن يكشف فبركة شائعة إغلاق فندق شهير بالقاهرة بسبب فيروس كورونا





وقال الإعلامي رامي رضوان: " هذا المواطن محترم ولم يسر خلف الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجه بسيارته إلى الفندق للتأكد من صحة إغلاق الفندق".





وأضاف رامي رضوان: "المواطن وجد الفندق عامل كما هو ولم يتم غلقه على الإطلاق بسبب ظهور حالة مصابة بكورونا فيه".



