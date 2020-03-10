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توك شو

مستقلا سيارته.. مواطن يثبت فبركة شائعة إغلاق فندق شهير بالقاهرة بسبب كورونا.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، مقطع فيديو لمواطن يكشف فبركة شائعة إغلاق فندق شهير بالقاهرة بسبب فيروس كورونا.

وقال الإعلامي رامي رضوان: "هذا المواطن محترم ولم يسر خلف الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجه بسيارته إلى الفندق للتأكد من صحة إغلاق الفندق".

وأضاف رامي رضوان: "المواطن وجد الفندق عامل كما هو ولم يتم غلقه على الإطلاق بسبب ظهور حالة مصابة بكورونا فيه".

وتابع رامي رضوان: "هناك كم هائل من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم إغلاق فندق شهير في القاهرة بسبب فيروس كورونا".
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