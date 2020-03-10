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فن

بـ الزي الأردني.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:34 م
منى فاروق
منى فاروق
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة منى فاروق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت منى فاروق وهي ترتدي اللباس الأردني التقليدي، واعتمدت على المكياج التقليدى الذى يبرز جمالها ووضعت  الاكسسوارات المتعددة، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولى ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التى أفرزها مسلسل "الأب الروحى" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، حيث شاركت فى العام الماضى فى مسلسله "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
بـ الزي الأردني.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا.. صور
بـ الزي الأردني.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا.. صور
بـ الزي الأردني.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا.. صور
بـ الزي الأردني.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا.. صور
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