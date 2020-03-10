صحة كفر الشيخ: لا يوجد لدينا حالات إيجابية لفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مساء اليوم، خلو المحافظة من أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.





وقالت سلام، إنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميًا بمنازلهم لمدة 14 يومًا، فترة الحضانة من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية.





وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن أي حالة تظهر عليها الأعراض يتم عزلها فورًا بإحدى مستشفيات الإحالة .





وتهيب الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، المواطنين في كفر الشيخ بتحري الدقة قبل تداول أي خبر وخصوصا في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.



