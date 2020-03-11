AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيلبسوا أسود ويعيطوا.. خبير نفسي: النكد عادة عند المصريين القدماء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:20 ص
الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عكاشة، المفكر والخبير النفسي، إن طريقة انتحار الشخص تختلف حسب المكان الذي يعيش فيه؛ مُرددًا: «اللي عايش في المدينة ممكن يحدف نفسه من البلكونة .. واللي في الريف يحرق نفسه بجاز أو يبلع حبة غلة».

وطالب "عكاشة" خلال برنامج «التاسعة»، المُذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، وسائل الإعلام بتوعية المواطنين وتحسن حالته النفسية، قائلا «لازم في أزمة زي الكورونا نتابع الأحداث لحظة بلحظة ونعلن أنه يتم شفاء الأغلبية منها بمرور الوقت».

وأكد عكاشة، أن حالة الهلع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحية؛ وقد تؤدي إلى مرض؛ مشيرًا إلى أن الهلع والخوف هو مرض.

أضاف "عكاشة": «المصريين هما بس اللي بيعطوا على الميت ويلبسوا أسود أربعين يوم؛ بيحبوا يروحوا المعازي أكثر من الأفراح».

وتابع عكاشة: «النكد عادة مُتوارثة من المصريين القدماء.. كأن مزاجهم اكتئابي». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتمد عليه الفراعنة.. عالج هشاشة العظام بملعقة من هذا الخليط

رامى جمال: محدش يسمع أغنيتى الجديدة.. لهذا السبب

أحمد عكاشة: هناك 600 مليون مريض نفسي حول العالم.. فيديو

أحمد عكاشة: كل أسرة بها فرد يعاني من مشكلة نفسية.. فيديو

وسيم السيسي: التباهي بإنجاز القدماء المصريين يعطي ثقة في النفس.. فيديو

افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

النصر يحمي العبيد من الإيقاف أمام الهلال في الدوري السعودي

إجراء عاجل من مترو الأنفاق لمواجهة كورونا.. تفاصيل

نجم الزمالك يعتذر لـ سيد عبد الحفيظ ويؤكد: كنت مجبرا على مهاجمته

ارتباط الراقصة جوهرة ومطرب المهرجانات عمر كمال.. مدير أعمالها يوضح

موعد اختفاء فيروس كورونا بمصر .. تفاصيل

مصادر : قرار جديد بشأن مباريات الدوري خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها