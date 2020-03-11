بيلبسوا أسود ويعيطوا.. خبير نفسي: النكد عادة عند المصريين القدماء

قال الدكتور أحمد عكاشة، المفكر والخبير النفسي، إن طريقة انتحار الشخص تختلف حسب المكان الذي يعيش فيه؛ مُرددًا: «اللي عايش في المدينة ممكن يحدف نفسه من البلكونة .. واللي في الريف يحرق نفسه بجاز أو يبلع حبة غلة».





وطالب "عكاشة" خلال برنامج «التاسعة»، المُذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، وسائل الإعلام بتوعية المواطنين وتحسن حالته النفسية، قائلا «لازم في أزمة زي الكورونا نتابع الأحداث لحظة بلحظة ونعلن أنه يتم شفاء الأغلبية منها بمرور الوقت».





وأكد عكاشة، أن حالة الهلع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحية؛ وقد تؤدي إلى مرض؛ مشيرًا إلى أن الهلع والخوف هو مرض.





أضاف "عكاشة": «المصريين هما بس اللي بيعطوا على الميت ويلبسوا أسود أربعين يوم؛ بيحبوا يروحوا المعازي أكثر من الأفراح».





وتابع عكاشة: «النكد عادة مُتوارثة من المصريين القدماء.. كأن مزاجهم اكتئابي».