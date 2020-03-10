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توك شو

مكنش عندهم موت .. أحمد عكاشة: انتقل إلى رحمة الله تعالى كلمة فرعونية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:41 م
أحمد عكاشة
أحمد عكاشة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عكاشة المفكر والخبير النفسي، أن العزلة قد تتسبب في الاكتئاب، موضحا أن الشخص عقب العزلة قد يقتل أحب الأشخاص إليه ليخلصهم من الحياة القاسية في وجه نظرة. 


وأشار عكاشة  خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، ان المريض النفسي دائما ما يفكر في الانتقال الى الحياة الاخرى؛ وقد ينقل الأشخاص القريبة منه ثم ينتحر ليذهب معهم إلى العالم الآخر ويخلصهم من الحياة. 

وأضاف عكاشة: «المصريين القدماء لم يكن عندهم موت، وكان الموت عندهم هو الانتقال الى الحياة الاخرى، وكلمة انتقل الي رحمة الله ماخوذة عن الفراعنة، والمذنب لم يكن ينتقل الى العالم الاخر».
 
وتطرق عكاشة إلى الرجل والمرأة قائلا: «المرأة قادرة على التحمل أكثر من الرجل وأقوى بيولوجيا منه ,, ومعدل الوفيات في الرجال أكثر من النساء ما يدل على قوتها».

ووصف عكاشة المجتمع بـ المتخلف الذي لا يعرف أن السيدة اقوى من الرجل بمراحل حتى في عدد السنوات التي تعيشها. 
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