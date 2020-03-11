AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

علاء عابد: ليس كل صيني مصابا بكورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:00 ص
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
Advertisements
القسم السياسي
أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائه مما حدث من تنمر على المواطن الصيني بسبب كورونا، قائلًا: "إن الشعب المصري بريء من تلك الأفعال الشنيعة والأذى النفسي الذي تعرض له الضيف الصيني".

وأضاف "عابد" لـ"صدى البلد"، أن الجالية الصينة في مصر تعيش بكل هدوء وسلام وأسمى أنواع الاحترام، ويجب التوعية بأنه ليس كل صيني مصابا بفيروس كورنا، ويجب أن نحسن التعامل مع ضيوفنا من الأجانب والحفاظ على الكرم والضيافة الخاصين بنا كمصريين".

جاء هذا في إطار فيديو تنمر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على شاب صيني تعرض للتنمر والاعتداء اللفظي بسبب فيروس كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، مما أثار استياء العديد من رواد المواقع الاجتماعي، خصوصًا الشعب المصري الذي كان رافضا لما حدث لهذا الشاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفشي كورونا.. إسرائيل تحذر من السفر إلى الصين

أحمد موسى: ووهان الصينية تحولت لمدينة أشباح بسبب كورونا القاتل.. فيديو

الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا

فوبيا الخطر الأصفر.. كورونا يحول الصينيين إلى وباء يمشي على الأرض

متلازمة العنصرية والمرض.. كورونا يعيد شبح مصطلح الخطر الأصفر.. حملات تمييز تستهدف الصينيين بالخارج.. أطفال بكين يعانون التنمر بالمدارس الأجنبية.. ومتاجر: نأسف ممنوع الدخول

1400 عسكري صينى لعلاج مصابي كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الركاب عيطوا.. حركات مقززة من مسافر على متن طائرة تثير الذعر

أخطاء الأمهات في تغذية الأطفال تسبب رفضهم أنواعاً كثيرة من الطعام.. فيديو

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

طارق السعيد: الزمالك تجاهلني فقررت الرحيل للأهلي.. وهذا سر الخطيب

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

الأهلي يواصل رحلة تأكيد صدارة الدوري أمام سموحة على استاد القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيلتوس الجديدة بالسعودية.. صور

تعرف على السعر المتوقع للسيارة كاديلاك سوليستيك فور نزولها دول الخليج.. صور