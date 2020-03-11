علاء عابد: ليس كل صيني مصابا بكورونا

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استيائه مما حدث من تنمر على المواطن الصيني بسبب كورونا، قائلًا: "إ ن الشعب المصري بريء من تلك الأفعال الشنيعة والأذى النفسي الذي تعرض له الضيف الصيني".





وأضاف "عابد" لـ"صدى البلد"، أن الجالية الصينة في مصر تعيش بكل هدوء وسلام وأسمى أنواع الاحترام، ويجب التوعية بأنه ليس كل صيني مصابا بفيروس كورنا، ويجب أن نحسن التعامل مع ضيوفنا من الأجانب والحفاظ على الكرم والضيافة الخاصين بنا كمصريين".





جاء هذا في إطار فيديو تنمر نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على شاب صيني تعرض للتنمر والاعتداء اللفظي بسبب فيروس كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، مما أثار استياء العديد من رواد المواقع الاجتماعي، خصوصًا الشعب المصري الذي كان رافضا لما حدث لهذا الشاب.