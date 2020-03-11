وزيرة الصحة: بزعل جدًا من الناس اللي بتقول إن عندنا إصابات وبنخبي.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه عند إجراء التحاليل لـ 26 حالة حاملة لـ فيروس كورونا ثبت أنها سلبية، ولكن سيتم عزل الحالات 14 يومًا للتأكد من شفائها، مُضيفة: «بزعل جدًا من الناس اللي بتقول إن عندنا إصابات وبنخبي».





وأضافت «هالة زايد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» أن منظمة الصحة العالمية لم تحظر الطيران بين الدول حتى هذه اللحظة ولكنها تشدّد على أخذ خطوات احترازية أكبر وهذا ما نقوم بفعله كما أن لدينا إجراءات وقائية جيدة في جميع المطارات والموانئ.





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك 4 حالات تم رصدها وبعد رصدها اكتشفنا أنها كانت علي مركب واحدة وبعدها قمنا بالذهاب إلى المركب وأخذنا عينات عشوائية وقد ثبت إيجابية بعض الحالات دون ظهور أى أعراض .





وأوضحت أن أول دفعة من الكاشفات السريعة ستصل إلينا غدًا وتعمل على إظهار الإصابة بالفيروس خلال 30 دقيقة فقط وسيتم التحليل من خلال أخذ عينات دم على شريحة مثلما يحدث مع المرضى في تحليل السكر.