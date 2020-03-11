مجلس الوزراء يكشف آخر تطورات ملف انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إننا اقتربنا من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى النصف الثاني من هذا العام.





وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه فى اجتماع اليوم استهدف استعراض ما تم إنجازه فى العاصمة الإدارية حتى الآن.





وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، أن نسب الإنجاز فى العاصمة الإدارية تسير وفق المعدلات الموضوعة فى الحي الحكومي وحي المال والأعمال والأحياء الأخرى.





وأوضح المستشار نادر سعد، أن نسب الإنجاز فى الحي الحكومي والمباني الحكومية بشكل عام فى المتوسط لا تقل عن 80%، مشيرًا إلى أن هناك بعض المباني تتعدى هذه النسبة مثل مبنى رئاسة الوزراء وصل نسبة الإنجاز به لـ 92%.



