خوفاً من إصابته بـ كورونا.. طبيب نفسي: بسلم على الناس بكوعي

قال الدكتور أحمد عكاشة المفكر والخبير النفسي، إن ضحايا الأنفلونزا العادية 10 أضعاف ضحايا فيروس كورونا، كما أن ضحايا حوادث السيارات أكثر من كورونا؛ مطالبًا بتجنب القبلات والأحضان والسلام بالأيدى، تحسبًا لنقل الأمراض وأبرزها كورونا.





وأشار "عكاشة" خلال برنامج «التاسعة»، المُذاع على «القناة الأولى»، ويُقدّمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، إنه يجب نشر ثقافة عدم السلام بالأيدي أو القبلات بين الأشخاص، حتى لا يُصاب أحد بالعدوى.





وأضاف "عكاشة"، أن القبلات من شأنها نقل الميكروبات والفيروسات بين المواطنين، وهو ما يرد عليه البعض بكونه أمر غير صحيح، ويجب عدم التقليل من ذلك الأمر؛ وردّد: «أنا بقيت بسلم على الناس بالكوع، وبيضحكوا».



