أخبار التوك شو | الأرصاد تكشف عن حالة طقس غير مسبوقة يومي الخميس والجمعة.. إعلامي يسب الإخواني محمد ناصر: إخص على البطن اللي شالتك





قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إجمالي الحالات التي ثبت إيجابية العينات الخاصة بها فيما يخص إصابتها بفيروس كورونا وصل إلى 59 حالة على مستوى الجمهورية حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا العدد يتضمن الشخص الألماني الجنسية المتوفى جراء الفيروس، والذي لم يقض في مصر سوى 6 أيام بالتحديد.





وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية وصلت إلى 26 حالة، مشيرًا إلى أن الحالات التي ثبت إيجابية التحاليل الخاصة بها تم حجزها في مستشفى العزل التابع لوزارة الصحة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، موضحًا أن الـ26 حالة الذين تحولت نتيجة التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية في طريقهم للتعافي نهائيًا من الفيروس.













قال الدكتور أحمد عكاشة، المفكر والخبير النفسي، إنه يرفض السلام والقبولات؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الدكتور أحمد عكاشة، خلال برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى» ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، «أن البروتوكول في العديد دول العالم لا توجد فيها قبلات»، لافتا إلى أنها «أكثر طريقة ينتشر بها فيروس كورونا».













قال الإعلامى تامر أمين، إن الهري ترك كورونا واتجه لـ كرة القدم المفيرسة، معلقًا "إحنا بنكافح كورونا و الكورة".





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن بعض الأشخاص تقوم بنشر شائعات ومنسوبة للمواقع الكبيرة حتى ينخدع المواطنون.













أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه مع نهاية الأسبوع ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وستكون يومى الخميس والجمعة القادمة وتقل حدتها يوم السبت.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح بقوة وستصل إلى حد العاصفة في المناطق المكشوفة والصحراوية.













كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وتعرض البلاد لأمطار غير مسبوقة وتاريخية.









وقال شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستتعرض خلال يومي الخميس والجمعة لأمطار شديدة الغزارة على أماكن متفرقة من البلاد ومنها القاهرة، ورياح تصل لحد العاصفة في المناطق المكشوفة والطرق، وستصل سرعتها إلى 70 كيلو مترا في الساعة.













شن الإعلامي سيد علي، هجومًا حادًا على الإخواني محمد ناصر بعد ما يقوم به من بث الذعر والفزع في نفوس المصريين من خلال تقديمه برنامج على قناة مكملين المعادية لمصر.





وقال علي، خلال عرضه فقرة الأخبار، خلال برنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن محمد ناصر الاخواني ومذيع قناة مكملين المعادية لمصر يهاجم مصر ويذيع أخبار غير صحيحة عن مصر هدفها هدم الدولة المصرية، متابعا: "بيقول كمية سفالة وشتيمة وانحطاط ويعكس ما بداخلة وما بداخل القناة من كرة لمصر".













قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مؤشرا مبشرا من الصين اليوم، بانحسار حالات الإصابة لتسجل 19 حالة فقط، وهو أقل عدد يتم تسجيله منذ تفشي المرض بـ ووهان الصينية في 21 يناير الماضي، وأعلن الرئيس الصيني أنه تمت السيطرة على تفشي كورونا المستجد في بؤرة انتشاره في ووهان.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن اليوم هو يوم مفصلي فيما يتعلق بفيروس كورونا، يشير إلى بداية السيطرة على هذا الفيروس في مركزه.





















قال على طرفاية، الكاتب المتخصص فى الشأن الليبي، إن هناك عملية ممنهجة لنهب وسرقة الثروات وأموال الشعب الليبي بالتواطؤ مع جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا.





وأضاف على طرفاية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن نقل الأموال المنهوبة والمسروقة من ليبيا يتم عبر اعتمادات بنكية وهمية على أساس استيراد سلع معينة.













قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من الأشخاص هدفهم الأساسي هو نشر الشائعات بين المواطنين وسيكون هناك تعامل مع هذه الفئة التى تثير الذعر بالشارع.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة ستتدخل فى إطار القانون لمعاقبة من يقوم بترويج شائعات ووفقًا لـ المادة 188 من قانون العقوبات، والعقوبة تصل للحبس لمدة سنة والغرامة المالية.



