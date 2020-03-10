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توك شو

«الأغا» لص.. أردوغان يسرق 25 مليار دولار من البنك المركزي الليبي.. تفاصيل

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:12 م
أردوغان
أردوغان
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محمد حليم قنديل
قال على طرفاية، الكاتب المتخصص فى الشأن الليبي، إن هناك عملية ممنهجة لنهب وسرقة الثروات وأموال الشعب الليبي بالتواطؤ مع جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا.

وأضاف على طرفاية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن نقل الأموال المنهوبة والمسروقة من ليبيا يتم عبر اعتمادات بنكية وهمية على أساس استيراد سلع معينة.

وتابع الكاتب المتخصص فى الشأن الليبي، أن هذه السلع الذي يزعمون استيرادها ما هي إلا كذبة لكي تتم سرقة الأموال عن طريقها.

وأوضح على طرفاية، أن البنك المركزي الليبي تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات، مشيرا إلى أنه يتم تسيير أموال النفط داخل البنك المركزي والإخوان والميليشيات هم الذين يتحكمون هذه الأموال ويسرقونها.

وأشار إلى أن هناك وديعة وضعت بقيمة 4 مليارات دولار فى البنك البنك المركزي التركي بدون أي فوائد ولا يمكن كسرها قبل أربع سنوات، مضيفا أن الناطق باسم قائد الجيش الليبي أعلن عن أن أردوغان هرب 25 مليار دولار من ليبيا إلى تركيا.
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