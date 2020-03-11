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أخبار العالم

رسميا.. تركيا تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب وكالة "أناضول"، التركية، قال فخر الدين كوجه وزير الصحة التركي إن المريض قيد الحجر الصحي التام في الوقت الحالي.

وأضاف أن المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية العامة جيدة، ولقد تم وضع أفراد عائلته وكل المحيطين به تحت الملاحظة.

وتتهم السلطات التركية بالتعتيم على الحجم الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في الوقت الذي تحاصر فيه تركيا جغرافيا بدول تشهد تفشيا للفيروس، وخاصة إيران.

وكان قوجه قد صرح في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأنه يرجح وصول فيروس كورونا الجديد إلى تركيا على الرغم من عدم تسجيل إصابات.

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