البرنس .. نجل رامي صبري يخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهر رامى صبرى وهو يحتضن نجله عمر وعلق على الصورة "البرنس".





وتفاعل عدد كبير من متابعى رامى صبرى مع الصورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: شبهك بالظبط، ربنا يحفظه ويخليهولك.









من ناحية أخرى حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحًا كبيرًا جدًا، واقتربت من كسر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".





"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.



