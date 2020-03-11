AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس قسم المناعة بـ طب عين شمس: الصين أبهرت الجميع في إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:06 ص
الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تتخطى 118 ألفًا والوفيات تصل لـ 4267.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الصين أبهرت الجميع فى إجراءات مواجهة فيروس كورونا. 

وتابع رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الإجراءات التى اتخذتها الصين ضد فيروس كورونا؛ نتج عنها نقص حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، أن هناك دولاً بدأ انتشار فيروس كورونا بها بشكل كبير مثل إيطاليا وإيران ولم يكن هناك من يتنبأ باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار المرض.

وأشار إلى أن الصين استطاعت أن تفرض حصار على الحالات الجديدة لفيروس كورونا ولكن على باقى الدول التي يتفشى بها الفيروس اتخاذ كافة إجراءاتها ضد انتشار هذا المرض أكثر من ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يكشف حقيقة وصول فيروس كورونا إلى مصر

فيروس كورونا يغزو شرق آسيا والعالم .. صحة البرلمان: من الصعب وصوله إلى مصر.. ولابد من توفير أمصال الفيروس فى الحجر الصحى بالمنافذ لمواجهته فى أى وقت

تعرف على أعراض وأسباب فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.. فيديو

مستقبل وطن ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا.. العماري: الحزب يقوم بنشر الوعى بصفة عامة والصحة بصفة خاصة.. عبد الفتاح: مصر لديها نظام صحي قوي يمنع حدوث المرض

فرق طبية في حرم جامعة عين شمس لتوعية الطلاب بفيروس كورونا

18 فبراير..ندوة للتوعية بفيروس كورونا بطب عين شمس

ترشيحاتنا

رفضت خيانة منتخب مصر.. طارق السيد يكشف عن طلب «إيتو» له في تصفيات كأس العالم 2006

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

نجم الزمالك يعتذر لـ سيد عبد الحفيظ ويؤكد: كنت مجبرا على مهاجمته

أنت مثلي الأعلى .. شقيقه الأصغر عبدالرحمن يوجه نصيحة لـ صالح جمعة

بعد الزفاف بساعات.. عريس يدخل في نوبة بكاء بسبب والدته.. صور

بعد هدف جمال حمزة.. نجم الزمالك يكشف توسل شادي محمد: خفوا علينا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخرجي من جو الكآبة.. منى فاروق تشعل السوشيال ميديا بـ جلسة تصوير جديدة

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور