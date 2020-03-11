رئيس قسم المناعة بـ طب عين شمس: الصين أبهرت الجميع في إجراءات مواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن فيروس كورونا يواصل الانتشار والإصابات تتخطى 118 ألفًا والوفيات تصل لـ 4267.





وأضاف الدكتور أشرف عقبة خلال حواره فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الصين أبهرت الجميع فى إجراءات مواجهة فيروس كورونا.





وتابع رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الإجراءات التى اتخذتها الصين ضد فيروس كورونا؛ نتج عنها نقص حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.





وأوضح الدكتور أشرف عقبة، أن هناك دولاً بدأ انتشار فيروس كورونا بها بشكل كبير مثل إيطاليا وإيران ولم يكن هناك من يتنبأ باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار المرض.



