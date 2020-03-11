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أخبار البلد

وزارة الصحة السعودية: إصابة مصري قادم من نيويورك بـ فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أعدد المصابين بفيروس كورونا، في السعودية إلى 21.

وقالت وزارة الصحة السعودية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد "کوفيد- 19" لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض.

وأعلنت الوزارة أنه تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة لفيروس کورونا الجديد داخل المملكة 21 حالة.
وزارة الصحة السعودية: إصابة مصري قادم من نيويورك بـ فيروس كورونا
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