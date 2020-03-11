وزارة الصحة السعودية: إصابة مصري قادم من نيويورك بـ فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أعدد المصابين بفيروس كورونا، في السعودية إلى 21.





وقالت وزارة الصحة السعودية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد "کوفيد- 19" لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادما نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة المريض.





وأعلنت الوزارة أنه تم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.



