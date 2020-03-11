نائب الرئيس الأمريكي: شركات التأمين الكبرى ستغطي احتياجات الاختبارات الطبية اللازمة لـ فيروس كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن شركات التأمين الكبرى في بلاده سوف تغطي احتياجات الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن السلطات الأمريكية سوف توفر الاستشارات الضرورية للمواطنين في هذا الصدد.





وأوضح بنس، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية سوف "تعطي الأدوات والمعلومات اللازمة" للمواطنين لحماية أنفسهم من كورونا.





من جانبه، قال أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن خطر انتشار فيروس كورونا المستجد على الأراضي الأمريكية لا يزال ضئيلًا.





ودعت المسؤولة عن ملف كورونا بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، المواطنين الأمريكيين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.



