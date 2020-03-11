المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسًا جديدًا لـ مستقبل وطن.. وأشرف رشاد نائبًا أول وأمينًا عامًا.. رئيس الدستورية الأسبق يؤكد: المناصب ليست نهجنا

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:

شرف لي التواجد بين كوكبة مستقبل وطن الوطنية المخلصة

هدفنا خدمة الوطن





أعلن حزب "مستقبل وطن" تولي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبدالوهاب، رئيسًا للحزب، كما تولى المهندس أشرف رشاد الشريف، منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.





وجاء بيان الحزب كالتالي:





"فى إعادة تشكيل المشهد السياسى بما يحقق إرساء دعائم الدولة وسعيًا نحو الاستعداد لبدء مرحلة سياسية جديدة تعتمد على تبادل الخبرات والانتقال الديمقراطي للقيادة لبناء مصر المستقبل..





فقد اجتمع المكتب السياسي للحزب وقرر ما يلي:





تعيين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبدالوهاب رئيسًا للحزب..





كما تولى المهندس أشرف رشاد الشريف منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.





وبعد إعلان توليه منصب رئيس الحزب، توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق إلي مقر مستقبل وطن، لتسلم مهام منصبه الجديد.





وكان في استقبال رئيس حزب مستقبل وطن، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، وعدد من أعضاء الأمانة المركزية، وقيادات حزب مستقبل وطن، الذين ثمنوا الفترة التي قادها المهندس أشرف رشاد الشريف، تنظميًا وحزبيًا.





وعقب استقباله، اجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، في جلسة ودية بعدد أعضاء الأمانة المركزية، ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحزب في قيادة الاجتماعات التنظيمية مع أمناء الحزب بالمحافظات، بدءا من الأحد المقبل.





وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، إن القادم لم يكن ينتظر مناصب ولا من رحل كان متمسكًا بمناصب.





وأضاف "عبد الرازق"، خلال كلمته في الاجتماع المنعقد حاليًا بمقر الحزب، أعتبر ذلك شرفًا بتواجدي بين تلك الكوكبة الوطنية المخلصة، مشيرا إلي يجمعنا هدف سامٍ وهو خدمة هذا الوطن.





الجدير بالذكر، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد الأول من أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وهو متزوج وله ابنان، حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969م.





وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971م





عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة.





وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976م.





انتقل للعمل بمجلس الدولة وعين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978م.





تدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987م.





عمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988م.





أصبح رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994م.





أعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992م وحتى 1998م.





عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001م.





وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988م.





كان عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الاطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وشارك فى إدارة الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.





كما شارك المستشار عبد الوهاب فى إصدار العديد من الأحكام المهمة، من بينها الحكم الذى صدر فى مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك فى الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حكم الجماعة الإرهابية، وأصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى.





ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصارها "التاريخى" من قبل عناصر الجماعة الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب آنذاك.





ويحظى المستشار عبد الوهاب بحب واحترام زملائه، ويتميز بالهدوء والالتزام بالتقاليد القضائية، كما أن تنقلاته بين جميع الهيئات القضائية على مدار سنوات عمله أكسبته خبرات قانونية كبيرة جعلته من القضاة المميزين بالمحكمة.