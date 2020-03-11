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أخبار البلد

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. ودرجات الحرارة في جميع المحافظات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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بي بي سي
يميل طقس اليوم الأربعاء، إلى الدفء نهارا وسيكون شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، كما يكون الطقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ونشر موقع "بي بي سي نيوز" أنه من المتوقع أن يكون الطقس اليوم حارًا نهارا مائلًا للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى تصل إلى متوسطة فى الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح فى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوبه، تكون معتدلة إلى نشطة فى الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى:

القاهرة 12 25

شبين الكوم 12 25

طنطا 11 24

دمنهور 12 24

الإسكندرية 13 24

بلطيم 12 23

مطروح 12 21

السلوم 11 21

سيوة 07 23

بورسعيد 14 22

دمياط 14 21

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 24

العريش 10 20


 
رفح 10 20

رأس سدر 13 25

نخل 08 25

نويبع 18 27

طابا 13 24

كاترين 11 26

الطور 15 26

شرم الشيخ 17 31

الغردقة 16 29

مرسى علم 15 29

الفيوم 14 31

بنى سويف 14 31

المنيا 14 31

أسيوط 12 32

سوهاج 14 31

قنا 15 32

الأقصر 16 35

أسوان 17 34

أبوسمبل 19 35

الوادى الجديد 16 33

شلاتين 17 32

أبو رماد 16 30

حلايب 18 31

رأس حدربة 16 26
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