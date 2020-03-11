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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تطبق تدابير حجر صحي مشددة على القادمين من إيطاليا وإيران

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت كوريا الجنوبية اليوم (الأربعاء) أنها ستجري فحوصات حجر صحي مشددة على القادمين من إيطاليا وإيران المتضررتين بشدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى البر الصيني الرئيسي وكل من هونج كونج وماكاو.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه بدءا من منتصف الليل، سيُطلب من الوافدين من الدولتين المتضررتين بشدة من تفشي كوفيد-19 كتابة تقرير حجر صحي خاص والإجابة على أسئلة تخص وضعهم الصحي للتحقق مما إذا كانوا يعانون من الحمى أو أي أعراض تنفسية.

وتفرض كوريا الجنوبية اعتبارا من فبراير الماضي تدابير حجر صحي مكثفة على القادمين من الصين وهونج كونج وماكاو كجزء من مجهوداتها لمنع تفشي الفيروس داخل أراضيها.

وتأتي التدابير الجديدة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في كل من إيطاليا وإيران بوتيرة حادة في الأيام الأخيرة لتأتي الدولتان في المرتبة الثانية والثالثة من حيث عدد الحالات، بعد الصين، التي تعد مركز تفشي الفيروس.

وأبلغت إيطاليا عن أكثر من 10 ألاف إصابة بحلول اليوم الأربعاء ليصل عدد حالات الوفاة إلى 631 حالة في الوقت الذي تكافح فيه إيران لاحتواء الفيروس بعد أن تخطى عدد حالات الإصابة حاجز 8000 حالة، وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عنها إلى 290.

ووفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أبلغت كوريا الجنوبية عن إصابة 755ر7 شخصا على أراضيها بالفيروس منذ أعلنت عن ظهور الإصابة الأولى في وقت متأخر من يناير الماضي.

وحتى الآن، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس المعدي في كوريا الجنوبية 60 حالة. ويحتل كبار السن والمرضى أصحاب الأمراض المزمنة النسبة الأكبر من مجمل عدد الوفيات.
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