موسكو: الغرب يعتبر روسيا عدوا في مناورات "حامي أوروبا 2020"

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب لا يخفي أنه يجعل روسيا عدوا محتملا خلال مناورات "حامي أوروبا 2020".





وأشارت الخارجية الروسية -وفقا لما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- إلى أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن أن مناورات حامي أوروبا 2020 تهدف إلى توجيه إشارة إلى روسيا بضرورة تغيير "سلوكها السيئ"، ومن أجل ذلك تعمل الولايات المتحدة على نقل بعض من قواتها إلى حدود روسيا.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لا تهدد أحدا في حين يحشد حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته عند الحدود الروسية.





وأكدت زاخاروفا أن إرغام روسيا على تغيير سياستها الخارجية غير ممكن.



