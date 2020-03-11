النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بورش التبين المتخصصة في صيانة وعمرة جرارات وعربات البضائع حيث تأتي الجولة في إطار خطة الوزارة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد وزيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة العوائد المادية للهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع صيانة وعمرة 81جرار جنرال إلكتريك الأمريكية تحت إشراف خبراء الشركة الأمريكية وبأيدي عمال وفنيين ومهندسين وذلك ضمن مشروع تصنيع وتوريد وصيانة ١٩١ جرارا .









حيث أكد الوزير على أهمية إعادة تأهيل 81 جرارا «جنرال إليكتريك» الذي يتم داخل الورشة،و حيث تم الانتهاء من عدد 6 جرارات وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.



