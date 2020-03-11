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أخبار البلد

النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:29 ص
جرارات السكة الحديد
جرارات السكة الحديد الجديدة
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أحمد أبوشوشة
أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية بورش التبين المتخصصة في صيانة وعمرة جرارات وعربات البضائع حيث تأتي الجولة في إطار خطة الوزارة لزيادة قوة الجر بالسكة الحديد وزيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة العوائد المادية للهيئة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث تابع الوزير أعمال عمرات وصيانة جرارات GE، والهنشل الألماني وتفقد أقسام الورشة المختلفة واطلع على الموقف التنفيذي لمشروع صيانة وعمرة 81جرار جنرال إلكتريك الأمريكية تحت إشراف خبراء الشركة الأمريكية وبأيدي عمال وفنيين ومهندسين وذلك ضمن  مشروع تصنيع وتوريد وصيانة ١٩١ جرارا .


حيث أكد  الوزير على أهمية  إعادة تأهيل 81 جرارا «جنرال إليكتريك» الذي يتم داخل الورشة،و حيث تم الانتهاء من عدد 6 جرارات وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وفيما يتعلق بتوريد  110 جرارات جديدة فأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم توريد 10 جرارات  في ديسمبر الماضي وتم دخولهم الخدمة وتم شحن عدد ٢٠ جرارا بتاريخ ١٠ مارس الحالي ومن المقرر وصولها ميناء الإسكندرية قبل نهاية الشهر الحالي  كما انتهت الشركة من تصنيع عدد ٦٠ جرارا وسوف  يتوالى توريد باقي الجرارات الجديدة تباعًا، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه، وعن تطوير الورش أكد الوزير أن كل ورش السكة الحديد يتم تطويرها تطويرا شاملا لتحقيق مفهوم الجودة الشاملة، ورفع كفاءة المعدات وإعادة التأهيل الفني للعاملين، حيث تعد ورشة التبين احد النماذج الهامة في هذا المجال.
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
النقل: وصول 20 جرار سكة حديد جديدة من أمريكا قبل نهاية مارس.. صور
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