AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامر الرفاعى يكشف إجمالى عدد المشاركين بمؤتمر الصيادلة العرب.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:46 ص
الدكتور سامر الرفاعى
الدكتور سامر الرفاعى ،أمين عام المؤتمر الدولى للصيادلة
Advertisements
شيرين عادل

قال الدكتور سامر  الرفاعى ،أمين عام المؤتمر الدولى للصيادلة العرب  ورئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة  ، إن  مؤتمر  الصيادلة العرب يناقش هذا العام الدور الحيوى للصيادلة فيما يتعلق بالتغيرات التى تواجه المنظومة الصحية فى مصر . 

وأوضح  ، أمين عام المؤتمر الدولى للصيادلة العرب  خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ،  اليوم الأربعاء ،  بأن المنظومة الصحية شهدت تحركات هامة فى مصر أولها إنشاء منظومة التأمين الصحى الشامل .

ولفت  سامر  الرفاعى ، إلى أن  المؤتمر الدولى الرابع  للصيادلة العرب يناقش دور الصيدلى الفعال فى إنجاح منظومة التأمين الصحى بالإضافة لترتيبات إنشاء هيئة عليا للدواء تابعة للصيادلة . 

ولفت الدكتور رأفت يوسف ، إلى ان المؤتمر الدولى الرابع  للصيادلة العرب سيتضمن ورش عمل الصحة الغذائية ، النفسية ، بإشتراك 500 صيدلى على مدار يومين من كافة الدول العربية  والأجنبية .

يذكر ان المعهد القومى للأورام أطلق المؤتمر الدولى الرابع للصيادلة العرب بالقاهرة بحضور 500 صيدلى .  


برنامج «صباح البلد» يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة «صدى البلد» يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صباح البلد يناقش تأثير الاستخدام السلبي لمواقع التواصل على الحياة الاجتماعية.. غدا

خارج الحسابات.. فيلم تسجيلي لـ نجاح رجال المقاولون العرب | في صباح البلد..غدا

الحكومة اللبنانية أمام امتحان اكتساب الثقة داخليًا وخارجيًا.. غدًا في صباح البلد

مساعد وزير التموين يكشف لـ«صباح البلد» تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر غدا

«الصيادلة» تناقش مع فرعياتها مشروع قانون مزاوالة المهنة

نجاح وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا بـ صباح البلد.. غدا

ترشيحاتنا

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يتحدى كورونا

ماذا يقرأ من أدرك آخر ركعة في الصلاة الرباعية ؟

دولة جديدة تسجل أول وفاة بـ فيروس كورونا

بعد استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة.. جيرالدو يذهب لـ الأهرامات

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤلم.. أم تلقي بطفلها من شرفة في الطابق الرابع لسبب غامض

لينا الفيشاوي تثير الجدل من جديد بصورة شبه عارية

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر.. صور