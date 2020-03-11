سامر الرفاعى يكشف إجمالى عدد المشاركين بمؤتمر الصيادلة العرب.. فيديو





قال الدكتور سامر الرفاعى ،أمين عام المؤتمر الدولى للصيادلة العرب ورئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة ، إن مؤتمر الصيادلة العرب يناقش هذا العام الدور الحيوى للصيادلة فيما يتعلق بالتغيرات التى تواجه المنظومة الصحية فى مصر .









ولفت سامر الرفاعى ، إلى أن المؤتمر الدولى الرابع للصيادلة العرب يناقش دور الصيدلى الفعال فى إنجاح منظومة التأمين الصحى بالإضافة لترتيبات إنشاء هيئة عليا للدواء تابعة للصيادلة .





ولفت الدكتور رأفت يوسف ، إلى ان المؤتمر الدولى الرابع للصيادلة العرب سيتضمن ورش عمل الصحة الغذائية ، النفسية ، بإشتراك 500 صيدلى على مدار يومين من كافة الدول العربية والأجنبية .





يذكر ان المعهد القومى للأورام أطلق المؤتمر الدولى الرابع للصيادلة العرب بالقاهرة بحضور 500 صيدلى .









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