قطيعة والدها وتغيير الاسم.. 5 قرارات صادمة لـ لينا الفيشاوي





لينا أحمد الفيشاوي تتعمد إثارة الجدل حولها منذ أن بدأت في تدشين حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".. ونرصد هنا خمسة قرارات صادمة لها.





تعمدها الظهور شبه عارية عبر حسابها رغم الهجوم الشرس الذي تعرضت له في صورتها الأولى والتي تسببت في هجوم كبير عليها وكانت سببا في زيادة عدد المتابعين لها إلى 100 ألف.





وأثارت لينا الفيشاوى حالة من الجدل فى الفترة الأخيرة وتحديدا بعد رحيل جدها الفنان فاروق الفيشاوى، وفاجأت متابعيها بتغيير اسمها على "إنستجرام" إلى لينا فاروق الفيشاوي.





وتبين أن لينا الفيشاوى دشنت حسابها على "إنستجرام" فى عام 2015، وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرًا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة فيها على "إنستجرام".





وكشف "إنستجرام" أيضا عن قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها.





لينا الفيشاوى لا تزال متواجدة فى بريطانيا حتى الآن وتدرس فى لندن ولم تتمكن من التواجد فى عزاء جدها (فاروق الفيشاوى) بالقاهرة، نظرًا لأن والدها (أحمد الفيشاوى) أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها (هند الحناوى).



وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوى لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوى أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال فى رعاية الأولى.

هجوم شرس تتعرض له لينا أحمد الفيشاوي، وذلك بعد نشر صور جريئة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتحديدا عبر خاصية الستوري.